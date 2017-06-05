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До свиданья, капитан! На уход Данни
После девяти лет жизни в Санкт-Петербурге Данни покидает "Зенит". Rusfootball.info провожает обрусевшего португальца из Северной Пальмиры.
Вчера вечером в инстаграмме Данни появилась фотография с надписью "Буду скучать, Санкт-Петербург", а сегодня португалец выложил коллаж из фото своего первого и последнего гола за "Зенит", снабдив его более развёрнутым сообщением: "С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из "Зенита". Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед.
Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения".
Закончилась многолетняя эпоха футбольных приключений португальца в Санкт-Петербурге, а, возможно, и в России. Началось всё зимой 2005-го, в эпоху финансового расцвета российской футбольной премьер-лиги и в канун наиболее громких успехов российских клубов и сборной России в Европе. Московское "Динамо" провело оптовую закупку в Португалии, подписав почти новую команду из этой маленькой, но футбольной страны. В Россию среди прочих прилетели звёзды по европейским меркам Дерлей, Манише и Коштинья, а также чемпион Европы-2004 грек Сейтаридис и Тиаго Силва. Кто ж знал, что больше всех в нашей стране задержится никому неизвестный по сравнению с вышеперечисленными именами выходец из Венесуэлы, игрок молодёжной сборной Португалии Даниел Мигел Алвиш Гомиш или, как мы уже все привыкли, Данни?
Финансовый проект Федорычева оказался провальным - "Динамо", порой и вовсе обходившееся без российских футболистов в основном составе, чуть не вылетело. Хотя Данни сходу стал не только основным, но и лидером этой интернациональной банды. Болельщики признали его лучшим футболистом сезона - 2005, а затем только укреплялись во мнении, что из всей этой вакханалии удалось выхватить настоящий самородок. Полузащитник отвечал взаимностью, сделав татуировку с буквой "Д" на руке. Оказался в расширенном списке сборной Португалии на чемпионат Европы, тот самый, в котором сборная России дошла до полуфинала, но не попал в окончательный.
И тут словно гром среди ясного неба. Август 2008-го, рекордный трансфер между двумя российскими клубами. "Зенит", который незадолго до этого попал в жаркие объятия опеки Газпрома, активирует опцию в контракте португальца и платит 30 млн евро, прописанные в качестве отступных. Свежеиспечённый обладатель кубка УЕФА искал замену Андрею Аршавину, ушедшему, в итоге, через полгода в лондонский "Арсенал" и нашёл её в лице Данни. Следующие девять лет превратили его в одного из двух лучших наряду с Вагнером Лавом легионеров в истории чемпионатов России по футболу.
В составе "Зенита" Данни сходу стал обладателем суперкубка УЕФА. В дебютном матче за клуб португалец отметился голом, а "Зенит" обыграл победителей лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед". Всего же за сине-бело-голубой клуб с берегов Невы плэймейкер забил 68 мячей, раздав при этом куда больше голевых передач. И всё же питерские болельщики, отличающиеся особым привередливым характером к приезжим футболистам, далеко не сразу приняли футболиста. "Прикрой срам", - это далеко не самое грубое, что слышал Данни от фанатов, играя в короткой футболке и демонстрируя всем ту самую букву "Д". "Эта буква значит не "Динамо", а Данни", - оправдывался португалец, но лучшие оправдания принадлежности к новому клубу у него получались на поле.
Ему удалось поработать под началом четырёх иностранных специалистов, руководящих "Зенитом" в то или иное время: Диком Адвокатом, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашом и Мирчей Луческу. И при каждом он был центральной фигурой при атакующем построении команды с берегов Невы. Несмотря на постоянные тяжёлые травмы крестообразных связок, которые, казалось, никогда не закончатся и которые были единственной ахиллесовой пятой этого воина. Данни вернулся после всех трёх и не снижал при этом свой профессиональный уровень до самого конца. Фантастическая история мужества - вот что, помимо красивой и умной игры, заставило полюбить его не только болельщиков "Зенита", но и большинство нейтральных любителей футбола, поначалу настороженно относившихся к рекордной стоимости португальца, на тот момент даже не заигранного за сборную своей страны.
С приходом Халка именно Данни, уже хорошенько выучивший русский язык к тому времени, стал проводником между дорогим звёздным новичком клуба и местными футболистами. Кто-то не выдержал испытания медными трубами и ушёл, после чего у питерского клуба начались проблемы, но Данни делал всё возможное, чтобы вернуть клубу его место на вершине турнирной таблицы. Стараясь избегать любых конфликтов за эти годы в Санкт-Петербурге, Данни полностью стал, что называется, своим. Даже ругаться, а значит и мыслить на поле, начал по-русски. Вспомните хотя бы этот матч при пустых трибунах - ох, как хорошо было слышно! Авторитета хватило, чтобы заслужить капитанскую повязку и переподписать на два года контракт, заканчивающийся летом 2015-го года, ещё на два сезона.
И вот они подошли к концу. Трёхкратный чемпион России, двухкратный обладатель кубка и суперкубка нашей страны, лучший футболист чемпионата России - 2010, вернувшийся в этом году после очередной тяжелейшей травмы терминатор уходит на покой. Как он сам, впрочем, говорит, не навсегда: "Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения", - можно ещё раз вспомнить его пост в инстаграмме, - "Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским". Его дети, Франсишку и Бернарду, занимающиеся в футбольной школе "Зенита", в прошлом году получили гражданство России - может быть, это не просто так? Где он продолжит карьеру и в качестве кого? Вернётся ли в Португалию, найдёт ли себе новый клуб в России, Европе или, как Халк и Витсель, рванёт за экзотикой в Китай? А может, останется в "Зените", но уже не в роли игрока? Скоро узнаем ответы на эти вопросы. Но очень хочется надеяться, что это ещё не последняя твоя гастроль, капитан.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вчера вечером в инстаграмме Данни появилась фотография с надписью "Буду скучать, Санкт-Петербург", а сегодня португалец выложил коллаж из фото своего первого и последнего гола за "Зенит", снабдив его более развёрнутым сообщением: "С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из "Зенита". Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед.
Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения".
Закончилась многолетняя эпоха футбольных приключений португальца в Санкт-Петербурге, а, возможно, и в России. Началось всё зимой 2005-го, в эпоху финансового расцвета российской футбольной премьер-лиги и в канун наиболее громких успехов российских клубов и сборной России в Европе. Московское "Динамо" провело оптовую закупку в Португалии, подписав почти новую команду из этой маленькой, но футбольной страны. В Россию среди прочих прилетели звёзды по европейским меркам Дерлей, Манише и Коштинья, а также чемпион Европы-2004 грек Сейтаридис и Тиаго Силва. Кто ж знал, что больше всех в нашей стране задержится никому неизвестный по сравнению с вышеперечисленными именами выходец из Венесуэлы, игрок молодёжной сборной Португалии Даниел Мигел Алвиш Гомиш или, как мы уже все привыкли, Данни?
Финансовый проект Федорычева оказался провальным - "Динамо", порой и вовсе обходившееся без российских футболистов в основном составе, чуть не вылетело. Хотя Данни сходу стал не только основным, но и лидером этой интернациональной банды. Болельщики признали его лучшим футболистом сезона - 2005, а затем только укреплялись во мнении, что из всей этой вакханалии удалось выхватить настоящий самородок. Полузащитник отвечал взаимностью, сделав татуировку с буквой "Д" на руке. Оказался в расширенном списке сборной Португалии на чемпионат Европы, тот самый, в котором сборная России дошла до полуфинала, но не попал в окончательный.
В составе "Динамо"
И тут словно гром среди ясного неба. Август 2008-го, рекордный трансфер между двумя российскими клубами. "Зенит", который незадолго до этого попал в жаркие объятия опеки Газпрома, активирует опцию в контракте португальца и платит 30 млн евро, прописанные в качестве отступных. Свежеиспечённый обладатель кубка УЕФА искал замену Андрею Аршавину, ушедшему, в итоге, через полгода в лондонский "Арсенал" и нашёл её в лице Данни. Следующие девять лет превратили его в одного из двух лучших наряду с Вагнером Лавом легионеров в истории чемпионатов России по футболу.
В составе "Зенита" Данни сходу стал обладателем суперкубка УЕФА. В дебютном матче за клуб португалец отметился голом, а "Зенит" обыграл победителей лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед". Всего же за сине-бело-голубой клуб с берегов Невы плэймейкер забил 68 мячей, раздав при этом куда больше голевых передач. И всё же питерские болельщики, отличающиеся особым привередливым характером к приезжим футболистам, далеко не сразу приняли футболиста. "Прикрой срам", - это далеко не самое грубое, что слышал Данни от фанатов, играя в короткой футболке и демонстрируя всем ту самую букву "Д". "Эта буква значит не "Динамо", а Данни", - оправдывался португалец, но лучшие оправдания принадлежности к новому клубу у него получались на поле.
Ему удалось поработать под началом четырёх иностранных специалистов, руководящих "Зенитом" в то или иное время: Диком Адвокатом, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашом и Мирчей Луческу. И при каждом он был центральной фигурой при атакующем построении команды с берегов Невы. Несмотря на постоянные тяжёлые травмы крестообразных связок, которые, казалось, никогда не закончатся и которые были единственной ахиллесовой пятой этого воина. Данни вернулся после всех трёх и не снижал при этом свой профессиональный уровень до самого конца. Фантастическая история мужества - вот что, помимо красивой и умной игры, заставило полюбить его не только болельщиков "Зенита", но и большинство нейтральных любителей футбола, поначалу настороженно относившихся к рекордной стоимости португальца, на тот момент даже не заигранного за сборную своей страны.
Данни с сыновьями
С приходом Халка именно Данни, уже хорошенько выучивший русский язык к тому времени, стал проводником между дорогим звёздным новичком клуба и местными футболистами. Кто-то не выдержал испытания медными трубами и ушёл, после чего у питерского клуба начались проблемы, но Данни делал всё возможное, чтобы вернуть клубу его место на вершине турнирной таблицы. Стараясь избегать любых конфликтов за эти годы в Санкт-Петербурге, Данни полностью стал, что называется, своим. Даже ругаться, а значит и мыслить на поле, начал по-русски. Вспомните хотя бы этот матч при пустых трибунах - ох, как хорошо было слышно! Авторитета хватило, чтобы заслужить капитанскую повязку и переподписать на два года контракт, заканчивающийся летом 2015-го года, ещё на два сезона.
И вот они подошли к концу. Трёхкратный чемпион России, двухкратный обладатель кубка и суперкубка нашей страны, лучший футболист чемпионата России - 2010, вернувшийся в этом году после очередной тяжелейшей травмы терминатор уходит на покой. Как он сам, впрочем, говорит, не навсегда: "Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения", - можно ещё раз вспомнить его пост в инстаграмме, - "Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским". Его дети, Франсишку и Бернарду, занимающиеся в футбольной школе "Зенита", в прошлом году получили гражданство России - может быть, это не просто так? Где он продолжит карьеру и в качестве кого? Вернётся ли в Португалию, найдёт ли себе новый клуб в России, Европе или, как Халк и Витсель, рванёт за экзотикой в Китай? А может, останется в "Зените", но уже не в роли игрока? Скоро узнаем ответы на эти вопросы. Но очень хочется надеяться, что это ещё не последняя твоя гастроль, капитан.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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