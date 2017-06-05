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Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке

Бывший полузащитник "Ньюкасла" Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба "Бейцзин Энтерпрайзес", сообщает Sky Sports.

30-летний ивуариец упал во время тренировки и был экстренно доставлен в больницу. Там врачи зафиксировали его смерть.

Информацию о смерти Тиоте уже подтвердил агент футболиста Эмануэле Палладино.
Сегодня, 18:49
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№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
охереть просто ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Одна из них в концовке в матче с Арсеналом.

да я тоже помню тот гол на 4-4 с Асреналом.
Тогда в Арсенале еще Аршавин играл.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
понабрали звезд в свой чемпионат, а уследить за ними не могут.. Думаю, после этого футболисты лишний раз подумают, прежде чем согласиться на переезд в Китай.
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
30 лет всего жесть конечно


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да не... ( Классный игрок был. Помню его пушки!
Одна из них в концовке в матче с Арсеналом.
Регистрация: 8.08.2016
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