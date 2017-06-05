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Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит

Экс-нападающий сборной России Денис Попов видит будущее сборной России при сохранении текущей ситуации в футбольном хозяйстве страны в мрачных тонах.

"У каждого тренера сборной есть своё определённое видение ситуации. Чтобы давать какие-то категоричные оценки, надо находиться как минимум близко к команде либо внутри неё. Лично я бы взял ещё в сборную здорово проявившего себя Панченко, а больше кандидатов туда нет. Надо понимать, что если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то нам вообще ничего не светит.

У нас еле набираются команды на первенство края, на Кубок губернатора, во втором дивизионе есть зоны по 6, по 9 команд – ну это смешно! Возьмите в той же Германии какое-нибудь захолустье или село – там команда элитной лиги. Посчитайте количество команд там и умножьте на количество футболистов, а потом сравните это с российскими показателями.

Из ста можно выбрать 10 хороших игроков, из десяти – нереально. Пока мы всё это не переломим, ничего не изменится, у нас будут проблемы", – цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Попов
Сегодня, 20:01
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№1 Написал: El Burrito Буэнос Айрес (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Барселона»
Всё верно. Только никому не интересно мнение футбольных людей.


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Санчес
Регистрация: 7.09.2012
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