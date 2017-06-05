Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эден Азар успешно перенёс операцию

Полузащитник "Челси" Эден Азар успешно перенес операцию на правой лодыжке, сообщает официальный сайт "синих".

По некоторым данным, футболист сборной Бельгии сможет вернуться к тренировкам через три месяца.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 21:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.