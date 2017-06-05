Роман Зобнин получил травму в матче против Венгрии и покинул поле на носилках

В первом тайме товарищеского матча с Венгрией полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму.В одном из эпизодов у 23-летнего игрока неудачно поехала нога. Футболист "Спартака" покинул поле на носилках.Вместо Зобнина на поле вышел Александр Ерохин.