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Роман Зобнин получил травму в матче против Венгрии и покинул поле на носилках

В первом тайме товарищеского матча с Венгрией полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму.

В одном из эпизодов у 23-летнего игрока неудачно поехала нога. Футболист "Спартака" покинул поле на носилках.

Вместо Зобнина на поле вышел Александр Ерохин.
Теги: Зобнин Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 22:09
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(3)
№20 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Офтвиттер сборной:

Сборная России?Подлинная учетная запись @TeamRussia 6 мин.6 минут назад
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У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!
Регистрация: 12.05.2017
№19 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 22:38) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
бля внатуре ебучая нах ни кому не нужная сборная


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№18 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ж такое, бляха нос...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№17 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:31) #
  • +1
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online

Похоже на кресты. Если так то до весны. Если голеностоп то пропустит КК.
Регистрация: 28.05.2014
№16 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья! Бум надеяться травма не серьёзная. И не надо на сборную гнать, от травм ни кто не застрахован.
Регистрация: 21.03.2011
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль один из ключевых игроков сборной и Спартака. Как бы не вышло как с Ромуло в свое время.
Регистрация: 2.08.2010
№14 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:30) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пздц((( надеюсь обойдётся


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№13 Написал: язва (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: язва
Это пистец!
Эта епучая некому ненужная сборная !
Надеюсь все будет хорошо. Терять одного из лучших игроков Спартака и всего чемпионата .. очень куево!

Это чья сборная епучая? Ты падаль рот свой епучий закрой .Это сборная котрая играет за честь страны.И никакое подобное тебе дерьмо не имеет права свой поганый рот на нее открывать в таком ключе.

Дырявое чучело, сдрисни отсэда!


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"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№12 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
нога очень не хорошо пошла...здоровья парню!
Регистрация: 10.07.2009
№11 Написал: язва (Сегодня, 22:26) #
  • +6
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Campos
Эх, Рома, Рома, как же так!!!! Чувствую выбыл до конца года.
Крепись и выздоравливай!

Все будет хорошо! По-другому просто нельзя ! Только только появился Зобнин, Головин, Чалов голову поднимает, Миранчук что-то притормозил..

Роману обойтись без серьезной травмы!


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"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№10 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Это пистец!
Эта епучая некому ненужная сборная !
Надеюсь все будет хорошо. Терять одного из лучших игроков Спартака и всего чемпионата .. очень куево!

Это чья сборная епучая? Ты падаль рот свой епучий закрой .Это сборная котрая играет за честь страны.И никакое подобное тебе дерьмо не имеет права свой поганый рот на нее открывать в таком ключе.


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:24) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сука


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:23) #
  • +5
  •  (5)

Зобнину здоровья хоть он и перебежчик!
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 22:21) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
надеюсь обойдется,здоровья
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Помимо того,что от сборной нет никакого толка,так ещё и,сц,уко,одни проблемы от неё!
Регистрация: 14.02.2007
№5 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Эх, Рома, Рома, как же так!!!! Чувствую выбыл до конца года.
Крепись и выздоравливай!
Регистрация: 26.12.2008
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:20) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только пошло у парня. Надеюсь несерьезно
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: язва (Сегодня, 22:19) #
  • -6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это пистец!
Эта епучая некому ненужная сборная !
Надеюсь все будет хорошо. Терять одного из лучших игроков Спартака и всего чемпионата .. очень куево!


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"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
напомнило погребняка перед евро 08. похоже на кресты.
в любом случае здоровья


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:15) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья
Регистрация: 30.07.2014
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