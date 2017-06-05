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ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Шейка Тиоте

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью игрока "Бэйцзин Гоань" Шейка Тиоте, который скончался в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке.

"Наши искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Шейка Тиоте. Он ушел сегодня в Китае в возрасте 30 лет. Покойся с миром, – говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.
Вчера, 23:54
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