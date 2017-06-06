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Георгий Джикия получил повреждение в товарищеском матче с Венгрией

Защитник сборной России Георгий Джикия получил повреждение в товарищеском матче с Венгрией.

На 78-й минуте Джикия выбил мяч из пустых ворот Игоря Акинфеева. В этот момент он дернул мышцу бедра.

Джикия после помощи врачей вернулся на поле, но провел на нем меньше минуты и был заменен. Вместо него вышел Роман Шишкин.
Теги: Джикия Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 00:00
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