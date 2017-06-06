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Неплохо Россия, плохо Венгрия. Оценки игроков нашей сборной

Неплохо Россия, плохо Венгрия. Оценки игроков нашей сборнойНесмотря на победу над венграми, болельщики сборной России вряд ли счастливы – сочетание лучших полузащитников продержалось на поле лишь полчаса. Желая здоровья Роману Зобнину, Rusfootball.info оценивает действия его партнёров, которые уверенно справились с хилым соперником.

Акинфеев – 3.5. Игорь отлично справлялся с немногочисленной работой, но в эпизоде с выходом 1 на 1 Балога сыграл нерасчётливо, думая, что успеет спокойно забрать мяч в руки. «Сухарь» был бы сорван, если бы не Джикия.

Самедов – 3.0. Александра часто критикуют за игру в роли правого защитника, но обычно он компенсирует это классной игрой в атаке. Сегодня Самедов частенько получал мяч перед штрафной соперника, но не мог ни обострить, ни точно навесить. После перерыва правый фланг атаки вовсе толком не работал.

Джикия – 3.5. Георгий очень сумбурно начал игру, терял мячи, но со временем освоился на поле, хотя играть правее левоногому футболисту было не очень удобно. Ушёл героем – рискуя здоровьем, именно Джикия, а не Акинфеев, совершил главный сэйв матча.

Васин – 3.0. Несмотря на ноль пропущенных, игру защитной линии эталонной не назовёшь. В 1-м тайме Виктор много фолил и схватил жёлтую по совокупности, однажды отдал мяч сопернику просто на ровном месте. После перерыва отметился попаданием мяча в руку в своей штрафной и полным равнодушием в эпизоде с выходом Балога 1 на 1: именно Васин держал венгерского нападающего, а упустив его, просто пошёл пешком. В это время Джикия обогнал Васина и успел вынести мяч.

Кудряшов – 3.0. В зоне Фёдора не раз возникала труднообъяснимая дыра, которой команда посильнее Венгрии обязательно воспользуется. Кроме того, игравший в маске защитник вчистую проиграл борьбу на стандарте в начале 2-го тайма и не стал виновником гола только по причине промаха венгров.

Зобнин – 3.5. После падения Ромы положительные эмоции от игры сборной России как-то не появлялись: думаю, любой из нас предпочёл бы проиграть сегодня вдрызг, но избежать потери Зобнина. Надежда, что всё обойдётся, слаба… И больше негатива вселяет не то, что спартаковец – огромная потеря для сборной, а мысль о том, что эта травма может стоить парню успешной международной карьеры…

Глушаков – 3.5. Очевидно, что сегодня у Глушакова были несколько иные функции, чем в «Спартаке», где за его спиной находился Фернандо. Денис играл опорника, поэтому редко принимал участие в организации атак. Но во 2-м тайме в центре поля Россия уверенно сдерживала Венгрию, поэтому можно констатировать, что Глушаков справился.

Головин – 3.5. Александр был самым активным из наших полузащитников, разгонял атаки, мог сохранить мяч и обвести парочку соперников за счёт техники, однако уж слишком часто принимал неправильные решения или плохо исполнял правильные в атаке. Слышал о «Челси» при таком качестве очень смешно.

Смолов – 4.0. «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам», – Фёдор как любитель рэпа новой школы вполне мог вдохновиться строчкой Жака Энтони и попереть к воротам венгров, не замечая соперников. Смолов сделал отличный гол и стремился играть креативно, но взаимодействие с Бухаровым пока не наладил.

Бухаров – 3.5. Забил незасчитанный мяч, принял поздравления от партнёров за автогол Эппеля, хотя в начале матча не приносил никакой пользы. Во 2-м тайме Александра стало жаль: Головин и Смолов дважды не отдали ему пас на гол.

Ерохин – 3.5. Не сказать, что сыграл хуже Зобнина, но это скорее потому, что Роман за свой отрезок не показал максимума. Ростовчанин прессинговал, боролся, работал картины не портил, но её и не определял.

Полоз – 3.5. Дмитрий должен был сыграть на свободном пространстве более эффективно, чем Бухаров, однако для этого ему не хватило… ]Бухарова. Или Азмуна. Да, Полоз забил гол, но сделал это с рикошетом от защитника и из идеальной позиции, на которую его вывел Миранчук. Маловато, чтобы ставить Полоза в один ряд со Смоловым.

Смольников, Шишкин, Миранчук, Тарасов – б/о. Игорь обозначил присутствие разве что навесом в руки вратарю в самом начале своего отрезка, а вот Алексей заявил о себе громко – игрок «Локомотива» великолепно разобрался в эпизоде с 3-м голом и на 70% сделал его лично. Заявка на старт или утверждение в качестве джокера?

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Венгрии Смолов
Сегодня, 00:13
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