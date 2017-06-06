Неплохо Россия, плохо Венгрия. Оценки игроков нашей сборной

Несмотря на победу над венграми, болельщики сборной России вряд ли счастливы – сочетание лучших полузащитников продержалось на поле лишь полчаса. Желая здоровья Роману Зобнину,оценивает действия его партнёров, которые уверенно справились с хилым соперником.Игорь отлично справлялся с немногочисленной работой, но в эпизоде с выходом 1 на 1 Балога сыграл нерасчётливо, думая, что успеет спокойно забрать мяч в руки. «Сухарь» был бы сорван, если бы не Джикия.Александра часто критикуют за игру в роли правого защитника, но обычно он компенсирует это классной игрой в атаке. Сегодня Самедов частенько получал мяч перед штрафной соперника, но не мог ни обострить, ни точно навесить. После перерыва правый фланг атаки вовсе толком не работал.Георгий очень сумбурно начал игру, терял мячи, но со временем освоился на поле, хотя играть правее левоногому футболисту было не очень удобно. Ушёл героем – рискуя здоровьем, именно Джикия, а не Акинфеев, совершил главный сэйв матча.Несмотря на ноль пропущенных, игру защитной линии эталонной не назовёшь. В 1-м тайме Виктор много фолил и схватил жёлтую по совокупности, однажды отдал мяч сопернику просто на ровном месте. После перерыва отметился попаданием мяча в руку в своей штрафной и полным равнодушием в эпизоде с выходом Балога 1 на 1: именно Васин держал венгерского нападающего, а упустив его, просто пошёл пешком. В это время Джикия обогнал Васина и успел вынести мяч.В зоне Фёдора не раз возникала труднообъяснимая дыра, которой команда посильнее Венгрии обязательно воспользуется. Кроме того, игравший в маске защитник вчистую проиграл борьбу на стандарте в начале 2-го тайма и не стал виновником гола только по причине промаха венгров.После падения Ромы положительные эмоции от игры сборной России как-то не появлялись: думаю, любой из нас предпочёл бы проиграть сегодня вдрызг, но избежать потери Зобнина. Надежда, что всё обойдётся, слаба… И больше негатива вселяет не то, что спартаковец – огромная потеря для сборной, а мысль о том, что эта травма может стоить парню успешной международной карьеры…Очевидно, что сегодня у Глушакова были несколько иные функции, чем в «Спартаке», где за его спиной находился Фернандо. Денис играл опорника, поэтому редко принимал участие в организации атак. Но во 2-м тайме в центре поля Россия уверенно сдерживала Венгрию, поэтому можно констатировать, что Глушаков справился.Александр был самым активным из наших полузащитников, разгонял атаки, мог сохранить мяч и обвести парочку соперников за счёт техники, однако уж слишком часто принимал неправильные решения или плохо исполнял правильные в атаке. Слышал о «Челси» при таком качестве очень смешно.«Хочешь сделать хорошо – сделай это сам», – Фёдор как любитель рэпа новой школы вполне мог вдохновиться строчкой Жака Энтони и попереть к воротам венгров, не замечая соперников. Смолов сделал отличный гол и стремился играть креативно, но взаимодействие с Бухаровым пока не наладил.Забил незасчитанный мяч, принял поздравления от партнёров за автогол Эппеля, хотя в начале матча не приносил никакой пользы. Во 2-м тайме Александра стало жаль: Головин и Смолов дважды не отдали ему пас на гол.Не сказать, что сыграл хуже Зобнина, но это скорее потому, что Роман за свой отрезок не показал максимума. Ростовчанин прессинговал, боролся, работал картины не портил, но её и не определял.Дмитрий должен был сыграть на свободном пространстве более эффективно, чем Бухаров, однако для этого ему не хватило… ]Бухарова. Или Азмуна. Да, Полоз забил гол, но сделал это с рикошетом от защитника и из идеальной позиции, на которую его вывел Миранчук. Маловато, чтобы ставить Полоза в один ряд со Смоловым.Игорь обозначил присутствие разве что навесом в руки вратарю в самом начале своего отрезка, а вот Алексей заявил о себе громко – игрок «Локомотива» великолепно разобрался в эпизоде с 3-м голом и на 70% сделал его лично. Заявка на старт или утверждение в качестве джокера?