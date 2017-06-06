Роберт Мак: с появлением Манчини, мы должны будем адаптироваться под его стиль

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал о своей жизни в петербургском клубе, а также прокомментировал приход Роберто Манчини на пост главного тренера."Я рад играть за "Зенит", пусть вторая половина сезона получилась для меня не идеальной. Я усердно работал под руководством Луческу, много тренировался и боролся за место в старте. С приходом Манчини мы должны будем адаптироваться под его стиль, к новым людям. У меня контракт рассчитан ещё на три года", – цитирует Мака Metrosport.