Агент: у Марсьяля нет никаких причин покидать "МЮ"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля Филипп Ламболи заявил, что француз не намерен покидать английский клуб."У Антони есть еще два года по контракту, поэтому у него нет никаких причин покидать "Манчестер Юнайтед" просто так. Если бы директор манкунианцев Эд Вудворд на нашей последней встрече сказал бы мне, что они хотят ухода Марсьяля, то ситуация бы изменилась. А так, он не упоминал ничего подобного", - цитирует агента Journal du Dimanche.