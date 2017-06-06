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Сборная России вернулась в Москву (фото)

Сборная России вернулась из Будапешта в Москву после победы над сборной Венгрии (0:3).

"Прилетели в Москву! До завтра!" - гласит сообщение в твиттере команды.

Напомним, 9 июня на поле "ВЭБ-Арены" российские футболисты примут сборную Чили.

Теги: Сборная России
Сегодня, 08:18
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