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Денис Глушаков: Зобнин сказал, что в колене что-то хрустнуло

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался об игре с Венгрией (3:0) и рассказал о травме Романа Зобнина.

- Зобнина поддержал. Пока никто ничего не знает, в колене, говорит, хрустнуло что-то. Жаль парня. Дай бог, чтобы все обошлось.

- Как оцените матч?

- Установку Черчесова выполнили. Были погрешности, но куда без них. Готовимся к турниру, все впереди, первый матч после сезона, надо вкатиться. Главное – выиграли, реализовали моменты.

Недопонимание? Притираемся, тренировки тренировками, а самое главное – игровой тонус. Это совсем другое. Время есть, впереди игра с Чили, после нее тоже многое прояснится. Понятно, что чилийцы – серьезный соперник. При всем уважении к Венгрии. Вообще, 3:0 выиграли, это хорошо. Или опять есть недовольные? (улыбается).

- В игре не все гладко было.

- Забили, уверенно выиграли, что еще надо?

СЭ
Теги: Глушаков Сборная России Зобнин
Сегодня, 08:24
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(1)
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
..правый защитник наш НИКАКОЙ..постоянно его возили..
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: safonas (Сегодня, 08:39) #
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большой ценой победа далась, здоровья Роме!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Значит, все плохо.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 08:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сборная Чили все расставит на свои места и покажет что вы стоите на земле нашей грешной
Регистрация: 17.05.2015
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