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Александр Самедов: будем надеяться, что у Зобнина мениск
Полузащитник сборной России Александр Самедов выразил надежду, что его партнер по команде Роман Зобнин получил не самую тяжелую травму в игре с Венгрией (3:0).
"Надеюсь, что завтра новости будут хорошими. Будем надеяться, что это мениск", - цитирует Самедова "СЭ".
Зобнин пройдет медобследование во вторник в Москве. У хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.
"Надеюсь, что завтра новости будут хорошими. Будем надеяться, что это мениск", - цитирует Самедова "СЭ".
Зобнин пройдет медобследование во вторник в Москве. У хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.
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