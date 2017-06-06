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Александр Самедов: будем надеяться, что у Зобнина мениск

Полузащитник сборной России Александр Самедов выразил надежду, что его партнер по команде Роман Зобнин получил не самую тяжелую травму в игре с Венгрией (3:0).

"Надеюсь, что завтра новости будут хорошими. Будем надеяться, что это мениск", - цитирует Самедова "СЭ".

Зобнин пройдет медобследование во вторник в Москве. У хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 08:29
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