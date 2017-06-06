Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем командные цели

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:48
Валерий Рейнгольд: сборная России произвела приятное впечатление, команда полностью выполнила установку главного тренера (2)
Валерий Рейнгольд: сборная России произвела приятное впечатление, команда полностью выполнила установку главного тренера (2)
02:55
Станислав Черчесов: вероятно, Беленов, Нойштедтер и Семёнов не попадут в состав на КК-2017 (4)
Станислав Черчесов: вероятно, Беленов, Нойштедтер и Семёнов не попадут в состав на КК-2017 (4)
01:01
Алексей Герасименко: у нас нету футболистов уровня Мостового, Шалимова, Карпина. Тут можно только посочувствовать тренерскому штабу Черчесова (2)
Алексей Герасименко: у нас нету футболистов уровня Мостового, Шалимова, Карпина. Тут можно только посочувствовать тренерскому штабу Черчесова (2)
Вчера 23:31
Анатолий Мещеряков: совет директоров "Локомотива" оценил итоги сезона как противоречивые (2)
Анатолий Мещеряков: совет директоров "Локомотива" оценил итоги сезона как противоречивые (2)
Вчера 23:27
Победа с привкусом утраты (1)
Победа с привкусом утраты (1)
Вчера 23:25
Сборная России в гостях разгромила команду Венгрии (44)
Сборная России в гостях разгромила команду Венгрии (44)
Вчера 23:11
Вячеслав Матюшенко: Милевский покинет "Тосно"
Вячеслав Матюшенко: Милевский покинет "Тосно"
Вчера 23:06
Денис Терентьев: я безумно счастлив вернуться домой (1)
Денис Терентьев: я безумно счастлив вернуться домой (1)
Вчера 22:20
Ренат Янбаев покинул "Локомотив" (5)
Ренат Янбаев покинул "Локомотив" (5)
Вчера 22:17
Леонид Слуцкий в интервью ВВС на английском языке рассказал о дружбе с Абрамовичем (аудио) (4)
Леонид Слуцкий в интервью ВВС на английском языке рассказал о дружбе с Абрамовичем (аудио) (4)
Вчера 21:51
"Селтик" намерен подписать Сердара Азмуна (4)
"Селтик" намерен подписать Сердара Азмуна (4)
Вчера 21:28
Эден Азар успешно перенёс операцию
Эден Азар успешно перенёс операцию
Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем командные цели
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.
– Какие эмоции испытываете перед, пожалуй, самым ответственным турниром в своей карьере?
– Эмоции самые положительные, но настрой очень серьезный. Рано говорить о самом турнире. Надеюсь, что я попаду в окончательный состав и у меня будет возможность сыграть на хорошем уровне с отличными сборными, проверить себя.
– Мандраж ощущаете?
– Я бы не назвал это мандражом, но определенное волнение, безусловно, есть. Наверное, из-за того, что я еще никогда не участвовал в таких крупных международных турнирах. При этом я понимаю, чего на кубке от нас ждут болельщики, тренеры. Очень хочется, чтобы нас поддержали и мы чувствовали, что вместе с болельщиками представляем большую великую страну. Тогда, надеюсь, все останутся довольны.
– Нет ощущения, что сейчас доверие болельщиков к сборной России снизилось?
– Да, сейчас это так – из-за не самых удачных прошлых выступлений. Но ведь именно в таких ситуациях проверяются и команда, и страна в целом. Надеюсь, мы все сплотимся, поверим в себя и придем к чему-то новому и хорошему.
– После встречи с Венгрией вам предстоит контрольный матч с Чили. Для вас этот соперник интереснее?
– Конечно, у них очень высокий уровень. Я смотрел кубки Южной Америки и матчи чилийцев против сборной Аргентины. Удивлялся, как они бегают на таких скоростях весь матч и при этом у них постоянная заряженность на атаку. Очень хочется посмотреть на них вживую и, конечно, попробовать наши силы на их уровне.
– Какой матч на групповом этапе кубка ждете больше всего?
– Честно говоря, я просто жду сам турнир и нашу первую игру. Уже от этого и будем отталкиваться.
– Многие выделяют игру против чемпионов Европы – португальцев – и, в частности, встречу с Криштиану Роналду…
– Роналду – звезда. Но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели, поэтому надо сосредоточиться и добиться успеха.
Известия
– Какие эмоции испытываете перед, пожалуй, самым ответственным турниром в своей карьере?
– Эмоции самые положительные, но настрой очень серьезный. Рано говорить о самом турнире. Надеюсь, что я попаду в окончательный состав и у меня будет возможность сыграть на хорошем уровне с отличными сборными, проверить себя.
– Мандраж ощущаете?
– Я бы не назвал это мандражом, но определенное волнение, безусловно, есть. Наверное, из-за того, что я еще никогда не участвовал в таких крупных международных турнирах. При этом я понимаю, чего на кубке от нас ждут болельщики, тренеры. Очень хочется, чтобы нас поддержали и мы чувствовали, что вместе с болельщиками представляем большую великую страну. Тогда, надеюсь, все останутся довольны.
– Нет ощущения, что сейчас доверие болельщиков к сборной России снизилось?
– Да, сейчас это так – из-за не самых удачных прошлых выступлений. Но ведь именно в таких ситуациях проверяются и команда, и страна в целом. Надеюсь, мы все сплотимся, поверим в себя и придем к чему-то новому и хорошему.
– После встречи с Венгрией вам предстоит контрольный матч с Чили. Для вас этот соперник интереснее?
– Конечно, у них очень высокий уровень. Я смотрел кубки Южной Америки и матчи чилийцев против сборной Аргентины. Удивлялся, как они бегают на таких скоростях весь матч и при этом у них постоянная заряженность на атаку. Очень хочется посмотреть на них вживую и, конечно, попробовать наши силы на их уровне.
– Какой матч на групповом этапе кубка ждете больше всего?
– Честно говоря, я просто жду сам турнир и нашу первую игру. Уже от этого и будем отталкиваться.
– Многие выделяют игру против чемпионов Европы – португальцев – и, в частности, встречу с Криштиану Роналду…
– Роналду – звезда. Но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели, поэтому надо сосредоточиться и добиться успеха.
Известия
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.