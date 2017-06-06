Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем командные цели

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.– Эмоции самые положительные, но настрой очень серьезный. Рано говорить о самом турнире. Надеюсь, что я попаду в окончательный состав и у меня будет возможность сыграть на хорошем уровне с отличными сборными, проверить себя.– Я бы не назвал это мандражом, но определенное волнение, безусловно, есть. Наверное, из-за того, что я еще никогда не участвовал в таких крупных международных турнирах. При этом я понимаю, чего на кубке от нас ждут болельщики, тренеры. Очень хочется, чтобы нас поддержали и мы чувствовали, что вместе с болельщиками представляем большую великую страну. Тогда, надеюсь, все останутся довольны.– Да, сейчас это так – из-за не самых удачных прошлых выступлений. Но ведь именно в таких ситуациях проверяются и команда, и страна в целом. Надеюсь, мы все сплотимся, поверим в себя и придем к чему-то новому и хорошему.– Конечно, у них очень высокий уровень. Я смотрел кубки Южной Америки и матчи чилийцев против сборной Аргентины. Удивлялся, как они бегают на таких скоростях весь матч и при этом у них постоянная заряженность на атаку. Очень хочется посмотреть на них вживую и, конечно, попробовать наши силы на их уровне.– Честно говоря, я просто жду сам турнир и нашу первую игру. Уже от этого и будем отталкиваться.– Роналду – звезда. Но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели, поэтому надо сосредоточиться и добиться успеха.