Вагнер Лав: у меня есть желание попасть на чемпионат мира в Россию

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав не теряет надежды попасть в состав сборной Бразилии на предстоящий ЧМ-2018."У меня есть желание попасть на чемпионат мира. Когда я вызывался в сборную, то получал настоящее наслаждение от игры. Если на меня обратят внимание в национальной команде, то ухвачусь за шанс.За семь лет в России я много узнал об этой стране, – сказал Вагнер Лав.Вагнер Лав с 23-мя голами стал лучшим бомбардиром турецкого чемпионата.