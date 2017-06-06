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Вагнер Лав: у меня есть желание попасть на чемпионат мира в Россию

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав не теряет надежды попасть в состав сборной Бразилии на предстоящий ЧМ-2018.

"У меня есть желание попасть на чемпионат мира. Когда я вызывался в сборную, то получал настоящее наслаждение от игры. Если на меня обратят внимание в национальной команде, то ухвачусь за шанс.

За семь лет в России я много узнал об этой стране, – сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав с 23-мя голами стал лучшим бомбардиром турецкого чемпионата.

Sportbox
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:13) #
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очень сильно сомневаюсь, что его позовут.. кстати а сколько годков ему уже?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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