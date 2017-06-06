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Виталий Шахов: игра "Тосно" вызывала искренние симпатии

26-летний защитник Виталий Шахов прокомментировал переход из воронежского "Факела" в "Тосно".

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, партнёров, тренеров и руководство воронежского клуба. Позитивные эмоции, связанные с этим этапом карьеры, навсегда останутся со мной. Очень рад присоединиться к "Тосно".

В прошлом сезоне, когда мы были соперниками по ФНЛ, игра команды вызывала искренние симпатии. Теперь "Тосно" предстоит дебют в РФПЛ. Приложу все усилия, чтобы принести максимальную пользу своему новому клубу", - цитирует Шахова "Чемпионат".
Теги: Тосно
Сегодня, 09:52
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№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
на поле покажешь, все говорят подобные вещи при переходе в новый клуб
Регистрация: 31.05.2016
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