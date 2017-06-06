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Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал о повышении зрительского интереса к премьер-лиге.

"Победа "Спартака" и так подняла зрительский интерес. За счёт того, что на "Спартак" стало много ходить людей в Москве, на него хотят и в регионах смотреть. Если "Зенит" включится, будет ещё лучше. Надеемся на ЦСКА.

Если клубы будут вести борьбу не номинально, если подтянется "Краснодар", то и зрительский интерес будет выше. Важно правильно подавать наш футбол в прессе.

Одна из наших инициатив заключается в том, чтобы футбольные клубы обязали тесно общаться с прессой, чтобы давали послематчевые интервью. Не менее двух футболистов от клуба на видеоинтервью и четырёх для пишущих", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Также глава Общероссийского профессионального союза футболистов ответил на вопрос, появится ли ещё один серьёзный конкурент у московских клубов и "Зенита" с возвращением Бердыева в Казань.

"Думаю, да. Казань вообще амбициозна в спорте – у них очень хорошо этот сегмент развивается. Последние два года в волейболе отличные результаты. Хоккей на высоком уровне. А футбол в последнее время немного отстал.

Возвращение Курбана Бекиевича даст сильный импульс "Рубину" – и возможность вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку. Тогда минимум пять клубов у нас будут конкурентоспособны", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 10:04
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