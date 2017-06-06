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ЦСКА заинтересован в услугах бразильского защитника из "Эшторила"

ЦСКА и "Бенфика" проявляют интерес к левому защитнику "Эшторила" Аилтону Феррейре, информирует Globo Esporte.

22-летний бразилец в прошедшем сезоне выступал за португальский клуб на правах аренды, после чего "Эшторил" выкупил 45% прав игрока за 800 тысяч евро.

Полная трансферная стоимость Аилтона оценивается в 3 миллиона евро.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 10:15
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№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
своих загоревших пересчитай для начала

Много их.Просто вы орёте всегда,что только Спартак,якобы,чёрный,а своих папуасов считаете белыми,как,впрочем,и бомжы


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:39) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
В пфк всегда будут сильно загоревшие белые.Да,понч?

своих загоревших пересчитай для начала


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В пфк всегда будут сильно загоревшие белые.Да,понч?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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