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Анатолий Бышовец: очень жаль, что Зобнин травмировался в преддверии Кубка конфедераций

Травма, полученная хавбеком сборной России Романом Зобниным, печальна и вдвойне неприятна в связи с тем, что случилась незадолго до Кубка конфедераций, считает известный тренер Анатолий Бышовец.

"Травмы это всегда печально и вдвойне неприятно, потому что случилась в такой момент - и для игрока, и для команды, которая его лишится. Позиция, конечно, дублируется. Есть и (Дмитрий) Тарасов, есть (Александр) Ерохин, но мне кажется, что спартаковская связка Зобнин - Денис Глушаков эффективна в центре поля.

Очень жаль, что это случилось, тем более, что Кубок конфедераций это турнир такого уровня, когда можно дать оценку перспективам игроков, а у Зобнина они очень оптимистичны.

Результат в матче с венграми по игре. Команда сумела сыграть организованно в обороне и сумела использовать все ошибки соперника при своей игре в атаке. В целом по организации игры могу сказать, что наша команда прогрессирует", - цитирует Бышовца "Р-Спорт".
Теги: Бышовец Сборная России Зобнин
Сегодня, 10:45
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