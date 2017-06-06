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У Романа Зобнина выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прошел медобследование, которое выявило характер его травмы, полученной во вчерашнем матче с Венгрией.

"Сегодня рано утром сразу после прилета из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ. По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения", – информирует официальный твиттер сборной России.

Сообщается, что Зобнин точно не сможет сыграть в матчах Кубка Конфедераций.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 10:50
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№35 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное что бы не разрыв. Роме вылечиться побыстрей, и куй на этот КК, не такой уж значимый турнир.
Регистрация: 21.03.2011
№34 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:16) #
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online

Цитата: AnK.
Зачем ненужные товарняки в преддверии КК?


А зачем КК в преддверии ЧМ?
Регистрация: 26.01.2007
№33 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:10) #
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Сглазили парня. Обидно до слёз!

Может, всё же не разрыв и обойдётся без операции. Хотя, по закону всемирного свинства, не очень-то в это верится.

Но как бы не повернулось, Рома парень с характером, превозмогёт.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№32 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 12:06) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Городовой
за это и не люблю эти сбродные.Сколько футболистов там переломали,а клубам потом одни проблемы.

Вообще-то за физподготовку игрока в основном клубы и отвечают, а за природную подверженность игрока травмам - ни клубы, ни сборная тем более.

На мой взгляд главная керня во всей этой печальной истории, что потеря всего-навсего одного игрока, который, не в обиду спартачам - даже не европейского пока еще уровня - уже воспринимается как полный пистецц... Надо просто больше растить зобниных, чтобы иметь их под рукой/в составе...вот в чем соль, мля....вот какой главный урок из энтого происшествия...
Регистрация: 21.05.2016
№31 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:03) #
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online

Здоровья!
Регистрация: 26.09.2015
№30 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: AnK.
Зачем ненужные товарняки в преддверии КК?

действительно, на куя состав наигрывать перед турниром )))
Эпик
Регистрация: 21.05.2016
№29 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:55) #
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Цитата: ieskela123
Вспоминается Ромуло

Ромуло еще и бразилы залечили.
Регистрация: 22.09.2009
№28 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жаль.Хороший сезон и такая концовка.Здоровья парню и вернуться на свой уровень и дальше прогрессировать.Вот за это и не люблю эти сбродные.Сколько футболистов там переломали,а клубам потом одни проблемы.Ладно еще когда матчи чемпионата или отбора,но получать травмы в товарняках...


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№27 Написал: AnK. (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем ненужные товарняки в преддверии КК? Для Черчесова,что бы он в интервью щёки надувал? А ведущие игроки травмы получают.
Регистрация: 1.02.2017
№26 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
.Парню ЗДОРОВЬЯ....
как спец гуторю... все эти милдронаты и эретропоэтины дают результат только при усиленном белковом питании...но есть гармональные, типа омнадрем..которые взрывной момент увеличивают, но выводят с организма воду и кальций...если организм склонен к кальцию, то вот и результат..и Ромка и Дзюба..да и Данни.

в Советское время силы брали через витамины..мясо и...Бухло..
на память, кто при СССР с крестами мучился?.а если и мучился, то на пенсию...

ЕЩЁ РАЗ...ЗДОРОВЬЯ..но надо ЗАВЯЗЫВАТЬ..целее будет.
Регистрация: 6.09.2013
№25 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:43) #
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При прыжках не зря есть правило держать ноги вместе, не растопыривать, чтобы не было травм. Почему профессиональные футболисты ничего не знают о коленях мне не понятно. Есть положения в которых человеческое колено не может работать! Нельзя нагружать ногу неестесственным образом, она сломается. Где эти хваленые врачи команд, за что они получают деньги, за то что у них в кармане таблетка есть? Я наблюдаю уже который одинаковый случай. Вчера я кстати сразу подумал о крестах.
Вот простой прием из боевых искусств, как можно сломать человеку ногу. Можете проверить.))
Чтобы сломать ногу надо приложить силу во внешнюю боковую поверхность колена, в тот момент, когда эта нога является опорной. Это и происходит у футболистов, которые травмируют колено.
Регистрация: 28.05.2014
№24 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Потеря и для сборной, и для Спартака. Здоровья и легкого лечения!


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№23 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:34) #
  • -2
  •  (4)
online

Как с Денисовым, перед ЧЕ..
Надежда теперь на Миранчука
Регистрация: 29.08.2016
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:31) #
  • -3
  •  (9)
online

Вот и песдец - и сборной и СМ. Приехали. И было бы ради чего.

Если все сделают как надо - к сентябрю будет как огурчик.

Искренние соболезнования нашей сборной - с ним был еще какой-то шанс - теперь просто испить чашу позора о самого дна. Стасу привет. Его судьба катит аки трамвай по рельсам - казалось бы вот-вот... и тут такая xyeрга, как говорится "и опять...".

Песдец, полный песдец - глобальный и тотальный. Невообразимый, бла.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 11:29) #
  • -1
  •  (1)

Жалко.Это он уже весной только сыграет
Регистрация: 23.09.2016
№20 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ЛЧ он пропустит.....парень старался и такая х...ня..
Регистрация: 23.01.2012
№19 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 11:22) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ну если без разрыва крестообразной, то к сентябрю - октябрю будет здоров. В любом случае, здоровья Роману и поскорее набрать форму!
Регистрация: 21.11.2009
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:21) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
уууууу...это печально
вот вам и товарняки...один хрен провалимся на КК, а парню так можно и карьеру загубить(
что ж...здоровья ему


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№17 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 11:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дмитрий Волк
Скорее всего 8-9 месяцев на минус...

Да лишь бы вылечили!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№16 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Очень жаль. Здоровья и побыстрее встать в строй. К 2018 году, надеюсь, будет в порядке.
Регистрация: 21.05.2016
№15 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 11:19) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скорее всего 8-9 месяцев на минус... :( Жаль парня...
Регистрация: 2.04.2013
№14 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 11:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Писец как жаль. В начале взлета и такое. Вспоминается Ромуло. Дай бог что бы я офигенно ошибся.здоровья


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№13 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:16) #
  • +3
  •  (5)

Такая вот хреновина. Скорейшего выздоровления.
Регистрация: 6.10.2009
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:14) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Печально...
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 11:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья!
Регистрация: 16.11.2014
№10 Написал: Todd (Сегодня, 11:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Жаль. он в этом году был №1. Здоровья


--------------------
Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№9 Написал: AnK. (Сегодня, 11:03) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья,Рома!
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если не разрыв,может операция не потребуется???


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Серьезная травма... Скорейшего выздоровления и восстановления! И чтоб без рецидивов и осложнений!
Регистрация: 13.08.2015
№6 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 10:56) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот блин!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
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