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У Романа Зобнина выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава
Полузащитник сборной России Роман Зобнин прошел медобследование, которое выявило характер его травмы, полученной во вчерашнем матче с Венгрией.
"Сегодня рано утром сразу после прилета из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ. По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения", – информирует официальный твиттер сборной России.
Сообщается, что Зобнин точно не сможет сыграть в матчах Кубка Конфедераций.
"Сегодня рано утром сразу после прилета из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ. По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения", – информирует официальный твиттер сборной России.
Сообщается, что Зобнин точно не сможет сыграть в матчах Кубка Конфедераций.
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