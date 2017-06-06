У Романа Зобнина выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прошел медобследование, которое выявило характер его травмы, полученной во вчерашнем матче с Венгрией."Сегодня рано утром сразу после прилета из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ. По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения", – информирует официальный твиттер сборной России.Сообщается, что Зобнин точно не сможет сыграть в матчах Кубка Конфедераций.