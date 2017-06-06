Форвард сборной Венгрии: один из защитников был похож на русского медведя

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель рассказал о товарищеском матче с командой России (0:3)."У сборной России хорошая защита. Один из защитников был похож на русского медведя, они не оставляли нам времени для принятия мяча.Печальный для нас результат, я даже не знаю, что делать", - цитирует Эппеля Blikk.