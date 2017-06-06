Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Форвард сборной Венгрии: один из защитников был похож на русского медведя

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель рассказал о товарищеском матче с командой России (0:3).

"У сборной России хорошая защита. Один из защитников был похож на русского медведя, они не оставляли нам времени для принятия мяча.

Печальный для нас результат, я даже не знаю, что делать", - цитирует Эппеля Blikk.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 11:06
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: safonas (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Джикия нравится своей самоотдачей, желанием бороться, если не снизит требования к себе вырастет действительно в медведя на долгие годы в обороне как в Спартаке так и в сборной


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 12:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
главное - не перегибать, а то получится Ковтун

главное Акинфееву не перегибать, а то получится Лодыгин
Регистрация: 17.10.2012
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Интересно.А где он до этого русского медведя видел?Никак новый подвид медведей открыли

а маша и Медведь?..из мультика?
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 11:37) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: S_Alien
Это он еще Березуцких не видел.

Березуцкий похож на Буратино


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (0)

Интересно.А где он до этого русского медведя видел?Никак новый подвид медведей открыли
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Зенит1982
Джикия? Кстати отметил про себя его, парень словно готов умереть на поле, насается, бросается, пашет, давно такого отношения боевого не видел в защите нашей сборной, как от него.

спору нет
главное - не перегибать, а то получится Ковтун


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: S_Alien (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (5)

Это он еще Березуцких не видел.
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:19) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Джикия? Кстати отметил про себя его, парень словно готов умереть на поле, насается, бросается, пашет, давно такого отношения боевого не видел в защите нашей сборной, как от него.
Регистрация: 5.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.