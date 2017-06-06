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Роман Зобнин: я без Кубка конфедераций, очень разочарован

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал травму, полученную в товарищеском матче с Венгрией (3:0).

"Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован", – цитирует Зобнина "СЭ".

Ранее сообщалось, что у 23-летнего хавбека диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 11:32
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7
(1)
№7 Написал: safonas (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (1)
online

поправляйся, Рома! сыграешь на чемпионате мира!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SP-M
интересно - это когда в след раз наша сборная на КК играть будет ?


Его отменять планируют. Этот последним может быть.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: SP-M (Сегодня, 11:57) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ieskela123
Смотри на все по другому. Ты молод. не сейчас так в следующем точно всех умою). Здоровья


интересно - это когда в след раз наша сборная на КК играть будет ?
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 11:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смотри на все по другому. Ты молод. не сейчас так в следующем точно всех умою). Здоровья


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 11:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Роман,держись! У тебя всё впереди! Выздоравливай!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:40) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мы все разочарованы! Выздоравливай!


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жесть,ну как же так Роман,выздоравливай скорее,ты нам очень нужен.
Регистрация: 12.02.2013
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