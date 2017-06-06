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Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
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Валерий Рейнгольд: сборная России произвела приятное впечатление, команда полностью выполнила установку главного тренера (3)
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Алексей Герасименко: у нас нету футболистов уровня Мостового, Шалимова, Карпина. Тут можно только посочувствовать тренерскому штабу Черчесова (2)
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Анатолий Мещеряков: совет директоров "Локомотива" оценил итоги сезона как противоречивые (2)
Анатолий Мещеряков: совет директоров "Локомотива" оценил итоги сезона как противоречивые (2)
Роман Зобнин: я без Кубка конфедераций, очень разочарован
Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал травму, полученную в товарищеском матче с Венгрией (3:0).
"Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован", – цитирует Зобнина "СЭ".
Ранее сообщалось, что у 23-летнего хавбека диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.
"Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован", – цитирует Зобнина "СЭ".
Ранее сообщалось, что у 23-летнего хавбека диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.
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