Федерико Вальверде извинился за то, что показал узкий разрез глаз на ЧМ в Корее

Полузащитник молодежной сборной Уругвая Федерико Вальверде прокомментировал празднование гола в матче 1/4 финала ЧМ-2017 (U-20) против Португалии (2:2, по пенальти – 5:4) на турнире в Южной Корее.18-летний хавбек "Реала" после гола на 50-й минуте встречи изобразил узкий разрез глаз."Это не расистское празднование. Это было приватное празднование для друзей. Я бы хотел извиниться. У меня не было никаких расистских намерений", – сказал Вальверде.