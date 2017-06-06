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Федерико Вальверде извинился за то, что показал узкий разрез глаз на ЧМ в Корее

Полузащитник молодежной сборной Уругвая Федерико Вальверде прокомментировал празднование гола в матче 1/4 финала ЧМ-2017 (U-20) против Португалии (2:2, по пенальти – 5:4) на турнире в Южной Корее.

18-летний хавбек "Реала" после гола на 50-й минуте встречи изобразил узкий разрез глаз.

"Это не расистское празднование. Это было приватное празднование для друзей. Я бы хотел извиниться. У меня не было никаких расистских намерений", – сказал Вальверде.


Sports.ru
Сегодня, 11:36
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