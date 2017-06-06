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"СКА-Хабаровск": комиссия РФПЛ была удовлетворена состоянием стадиона

Инспекторская комиссия РФПЛ по итогам визита в Хабаровск была удовлетворена состоянием стадиона имени В.И. Ленина, на котором играет дебютант премьер-лиги "СКА-Хабаровск".

Инспекторскую комиссию РФПЛ возглавлял директор лиги по безопасности Александр Мейтин.

"Руководствуясь требованиями, предъявляемыми к футбольным аренам первой категории, к которым принадлежат все без исключения стадионы клубов РФПЛ, и которые заметно отличаются от аналогичных требований, предъявляемых к стадионам второй категории, к которым на сегодняшний день относится главная домашняя арена ФК "СКА-Хабаровск", представители комиссии высказали ряд замечаний по поводу недоработок, указали определённые недостатки в работе, определили порядок и сроки их устранения. В целом же, увиденным столичные гости остались вполне удовлетворены.

Окончательное решение о допуске домашней арены нашего футбольного клуба, согласно требованиям регламента чемпионата России, будет принято не позднее, чем за 10 дней до даты проведения первого матча, при условии получения обязательных сертификатов соответствия футбольного поля и стадиона имени В.И. Ленина", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:42
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