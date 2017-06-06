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Станислав Черчесов: Джикия получил небольшой ушиб

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник его команды Георгий Джикия получил небольшой ушиб в товарищеском матче с командой Венгрии.

"Георгий получил небольшой ушиб. Но даже если бы этого ушиба не было, мы планировали выпустить Шишкина минут на 15-20. Времени у нас нет, поэтому по возможности надо все опробовать", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Сборная России Черчесов Джикия
Сегодня, 11:49
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