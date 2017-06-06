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Врач "Спартака": диагноз Зобнина предварительный, Джикия избежал травмы

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал ситуацию с полузащитником Романом Зобниным, который накануне получил повреждение колена в товарищеском матче Россия – Венгрия (3:0).

"Мы подтверждаем информацию Российского футбольного союза по Роману Зобнину. Отмечу, что этот диагноз – предварительный. Роману предстоит пройти дополнительное обследование в римской клинике "Вилла Стюарт". Туда он вылетает в среду, это согласованное решение клуба и сборной.

Мы на связи с врачами сорной России и клиники. И только после обследования можно говорить о сроках восстановления и тактике лечения. Георгий Джикия избежал травмы, все обошлось. На МРТ ничего выявлено не было", - передает слова Вартапетова "СЭ".
Теги: Спартак Зобнин Джикия
Сегодня, 11:52
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