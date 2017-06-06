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Денис Терентьев: Радимов, Аршавин, Быстров всегда были для меня кумирами
Новичок "Зенита" Денис Терентьев рассказал о возвращении в Санкт-Петербург, где он начинал играть в футбол.
"Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с 7 лет занимался в зенитовской школе "Смена". Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами.
Останусь единственным воспитанником в составе клуба? Да, получается так. Когда приходил в "Смену", то и не представлял, как может сложиться.
Переговоры получились быстрыми. За два дня всё решилось. В первый день мне рассказали об интересе "Зенита", а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
"Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с 7 лет занимался в зенитовской школе "Смена". Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами.
Останусь единственным воспитанником в составе клуба? Да, получается так. Когда приходил в "Смену", то и не представлял, как может сложиться.
Переговоры получились быстрыми. За два дня всё решилось. В первый день мне рассказали об интересе "Зенита", а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
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