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Денис Терентьев: Радимов, Аршавин, Быстров всегда были для меня кумирами

Новичок "Зенита" Денис Терентьев рассказал о возвращении в Санкт-Петербург, где он начинал играть в футбол.

"Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с 7 лет занимался в зенитовской школе "Смена". Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами.

Останусь единственным воспитанником в составе клуба? Да, получается так. Когда приходил в "Смену", то и не представлял, как может сложиться.

Переговоры получились быстрыми. За два дня всё решилось. В первый день мне рассказали об интересе "Зенита", а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
Теги: Терентьев Зенит
Сегодня, 12:17
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№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хороши идеалы... "Вова-полфинта" и "Говновворотах" smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:19) #
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online

желаю закрепиться в старте


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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