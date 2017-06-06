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Дмитрий Булыкин: Зобнин лидер нашей сборной, крайне досадная потеря

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о травме полузащитника национальной команды Романа Зобнина.

"У Черчесова в команде есть люди, способные выйти на позицию Зобнина. Тем не менее заменить его будет сложно. Роман - лидер нашей сборной, отлично отыгравший сезон в "Спартаке".

Со стороны Черчесова на него возлагались большие надежды. Крайне досадная потеря", - передает слова эксперт "Газета.ru".
Теги: Булыкин Зобнин Сборная России
Сегодня, 12:20
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:07) #
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Вот интересно они играли на натуральном поле или на искусственном? Если второе, то это полный пипец.
Регистрация: 17.04.2017
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