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Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму (9)
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Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
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Дмитрий Булыкин: Зобнин лидер нашей сборной, крайне досадная потеря
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о травме полузащитника национальной команды Романа Зобнина.
"У Черчесова в команде есть люди, способные выйти на позицию Зобнина. Тем не менее заменить его будет сложно. Роман - лидер нашей сборной, отлично отыгравший сезон в "Спартаке".
Со стороны Черчесова на него возлагались большие надежды. Крайне досадная потеря", - передает слова эксперт "Газета.ru".
"У Черчесова в команде есть люди, способные выйти на позицию Зобнина. Тем не менее заменить его будет сложно. Роман - лидер нашей сборной, отлично отыгравший сезон в "Спартаке".
Со стороны Черчесова на него возлагались большие надежды. Крайне досадная потеря", - передает слова эксперт "Газета.ru".
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