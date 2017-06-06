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Наставник "Аякса" Петер Бош согласовал контракт с "Боруссией"

Главный тренер "Аякса" Петер Бош согласовал контракт с дортмундской "Боруссией", передает "Газета.ru" со ссылкой на Kicker.

53-летний наставник подписал контракт до 2019 года. "Боруссия" заплатит "Аяксу" за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере €3 млн. Договор с амстердамским клубом действовал до лета 2019 года.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 12:44
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