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МВД просит ограничить продажу алкоголя возле стадионов на Кубке конфедераций

Первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев рассказал, как будет реализована продажа алкоголя во время Кубка конфедераций.

"Во время Кубка конфедераций в дни проведения матчей мы рекомендуем местным властям в радиусе двух километров от стадиона ограничить продажу алкоголя в любой таре. Но это решение будут принимать уже местные власти в каждом городе-участнике.

Кроме того, стеклянную тару нельзя будет проносить на стадион и фан-зоны. На самих стадионах будет реализована продажа пива в пластмассовой таре от поставщиков ФИФА", - цитирует Гусева "Чемпионат".
Сегодня, 13:58
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№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:08) #
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Ну ладно магазины и лавки прижмут в радиусе 2 км (хотя для нашего человека это не расстояние, для особо жаждущих дело 10 минут туда-сюда), так ведь бутлегеры в кэпках на "шестёрках" и "четвёрках" с набитыми, разным ацким пойлом багажниками, будут возле стадионов баражировать и вводить в искушение нашего брата! Опять бардак и криминал! А на стадике местные будут легально впаривать по ценам будто из германии во-вот прибыло. Не выход одним словом!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А потом удивляются, что на футбол мало ходят. Курить официально на стадионе нельзя, ага, менты тоже все некурящие, да-да. А если он у меня только что зажигалку стрелял, сейчас он меня штрафовать будет. Докурит - и прям сразу оштрафует! Теперь еще и посидеть с мужиками пе5ред матчем негде будет? Да в гробу я такой "праздник футбола" видел - я лучше в спорт-бар пойду!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
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