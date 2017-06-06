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МВД просит ограничить продажу алкоголя возле стадионов на Кубке конфедераций
Первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев рассказал, как будет реализована продажа алкоголя во время Кубка конфедераций.
"Во время Кубка конфедераций в дни проведения матчей мы рекомендуем местным властям в радиусе двух километров от стадиона ограничить продажу алкоголя в любой таре. Но это решение будут принимать уже местные власти в каждом городе-участнике.
Кроме того, стеклянную тару нельзя будет проносить на стадион и фан-зоны. На самих стадионах будет реализована продажа пива в пластмассовой таре от поставщиков ФИФА", - цитирует Гусева "Чемпионат".
"Во время Кубка конфедераций в дни проведения матчей мы рекомендуем местным властям в радиусе двух километров от стадиона ограничить продажу алкоголя в любой таре. Но это решение будут принимать уже местные власти в каждом городе-участнике.
Кроме того, стеклянную тару нельзя будет проносить на стадион и фан-зоны. На самих стадионах будет реализована продажа пива в пластмассовой таре от поставщиков ФИФА", - цитирует Гусева "Чемпионат".
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