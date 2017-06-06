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"Арсенал" объявил о подписании Зеада Колашинаца

Принадлежащий "Шальке-04" защитник Зеад Колашинац перешел в лондонский "Арсенал", информирует официальный сайт "канониров".

Боснийский 23-летний футболист достался лондонцам бесплатно. Игрок присоединится к "Арсеналу" после 30 июня.
Теги: Арсенал
Сегодня, 13:59
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