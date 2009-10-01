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Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель высказался относительно Катара, где пройдет ЧМ-2022.

"Мировое футбольное сообщество должно согласиться с тем, что крупные турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают террор", – сказал Гриндель.

По словам Гринделя, он обсудит ситуацию с правительством Германии и УЕФА.

Ранее шесть стран – Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия и ОАЭ – разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они мотивировали свое решение тем, что государство поддерживает исламский терроризм (в частности, запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ и Аль-Каиду).

Sports.ru
Сегодня, 14:23
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№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
все страны в той или иной мере поддерживают террор, кроме России, разумеется
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не знаю почему, но мне кажется, что это из той ситуации, когда: Вор громче всех кричит - держите вора.
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Германия поддерживает террористов - в частности Правый Сектор и батальон имени Дудаева.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Саудиты спонсируют террористов и обвиняют в этом Катар, весело


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