Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель высказался относительно Катара, где пройдет ЧМ-2022."Мировое футбольное сообщество должно согласиться с тем, что крупные турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают террор", – сказал Гриндель.По словам Гринделя, он обсудит ситуацию с правительством Германии и УЕФА.Ранее шесть стран – Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия и ОАЭ – разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они мотивировали свое решение тем, что государство поддерживает исламский терроризм (в частности, запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ и Аль-Каиду).