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Константин Сарсания: возвращение Халка было бы интересным вариантом для "Зенита"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал возможность возвращения нападающего Халка в Санкт-Петербург.

"Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для "Зенита". Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.

Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно", - цитирует Сарсанию "Чемпионат".
Теги: Сарсания Зенит Халк
Сегодня, 14:27
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(5)
№21 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 15:21) #
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online

Цитата: Lokoflesh
Нереально под гнетом ФФП.
Максимум взять малораскрученного бразила за бОльшие деньги, чем за него запросили бы при переходе допустим в Португалию и вырастить его до топ-игрока.

Луческу уже ушел. Манчини растить что ли будет?
Регистрация: 10.10.2013
№20 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:19) #
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online

И игра зенита вернется на стиль пни на Халка
Регистрация: 27.09.2015
№19 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:16) #
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online

За сколько его продали в Китай? За 56 лямов? Ерунда, газпрёму перебить - только в кармане покопаться. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
а халку это самому нужно?
или заманить уже 8 млн личкой?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Халк китайцев не любит laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Я к тому, как он любит продавать игроков за хорошие суммы, а потом забирать их бесплатно обратно

А Зенит любит выкупать обратно за сумму в два раза дороже. как Быстрова smile Чтоб потом отдать бесплатно


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
Я к тому, как он любит продавать игроков за хорошие суммы, а потом забирать их бесплатно обратно wink

Ну если в этом плане, то может и подавится blush


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Круговорот 60лямов в природе

Цитата: tfu
его вернут бесплатно, то гинер подавиться

Бесплатно?))) С чего вдруг???)))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
Если его вернут бесплатно, то гинер подавиться...

А кто подавится,если его вернут за деньги ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: BlackCrash СПб (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сарсания
Но, повторюсь, это было бы интересно", - цитирует Сарсанию


Мечтательно закатив глаза и прикинув, какой откат с этого можно поиметь....
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Цитата: tfu
Если его вернут бесплатно, то гинер подавиться...

Да Гинер и глазом не моргнет в сторону Халка, учитывая его финансовые аппетиты smirk

Я к тому, как он любит продавать игроков за хорошие суммы, а потом забирать их бесплатно обратно wink


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
Если его вернут бесплатно, то гинер подавиться...

Да Гинер и глазом не моргнет в сторону Халка, учитывая его финансовые аппетиты smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прям спотыкаясь уже побежал на зассаном газоне затопленного сортира играть stuck_out_tongue_winking_eye


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: petuhi (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (3)

сасания:новая голодовка народа была бы интересным вариантом
Регистрация: 6.06.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:37) #
  • -2
  •  (4)

Халк!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
да не пойдет Халк без Виллаш-Боаша
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
За 60 лям пешком ходить wink


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Нереально под гнетом ФФП.
Максимум взять малораскрученного бразила за бОльшие деньги, чем за него запросили бы при переходе допустим в Португалию и вырастить его до топ-игрока.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
это был бы супер вариант.
да и события с тиоте я думаю многих заставят задуматься.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если его вернут бесплатно, то гинер подавиться...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (3)
online

Балаболистый дядька Сарсания
Регистрация: 10.10.2013
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