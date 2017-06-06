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"Зенит" - единственный клуб из России, вошедший в топ-50 самых дорогих брендов в футболе
Компания Brand Financе представила обновленный рейтинг самых дорогих брендов в мировом футболе.
Единственным представителем России является "Зенит", который занял 41-место. Согласно оценке Brand Financе бренд "Зенита" оценивается в 154 миллиона долларов.
На первом месте оказался "Манчестер Юнайтед" (1,733 млрд долларов), затем "Реал" (1,419) и "Барселона" (1,418).
Единственным представителем России является "Зенит", который занял 41-место. Согласно оценке Brand Financе бренд "Зенита" оценивается в 154 миллиона долларов.
На первом месте оказался "Манчестер Юнайтед" (1,733 млрд долларов), затем "Реал" (1,419) и "Барселона" (1,418).
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