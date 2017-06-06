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"Зенит" - единственный клуб из России, вошедший в топ-50 самых дорогих брендов в футболе

Компания Brand Financе представила обновленный рейтинг самых дорогих брендов в мировом футболе.

Единственным представителем России является "Зенит", который занял 41-место. Согласно оценке Brand Financе бренд "Зенита" оценивается в 154 миллиона долларов.

На первом месте оказался "Манчестер Юнайтед" (1,733 млрд долларов), затем "Реал" (1,419) и "Барселона" (1,418).
Теги: Зенит
Сегодня, 14:58
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11
(5)
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нормально. попасть в 50 лучших при том что мы играем в одной из днищенских лиг


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:16) #
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Там просто путают ГазпроМ с зенитом!
Регистрация: 1.06.2017
№9 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 15:15) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
детский сад. ясли


О, братец по разуму чуробеса кутарбо-земфиры детектед. Уровень умственного развития - идентичный, с пальмы слез. но блох ловит зубами по-прежнему


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)

Там просто путают зенит с газпромом!
Регистрация: 1.06.2017
№7 Написал: Schyzomaniac (Сегодня, 15:15) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну хоть что то в этом году))


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Нет!,то есть-Да!
Регистрация: 31.08.2016
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (9)
online

Я бы постеснялся этим гордиться !
Регистрация: 29.03.2013
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima
В вашем случае - то же, что и бред, но с буквой Н

детский сад. ясли
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 15:05) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
не понимаете, что такое бренд?

В вашем случае - то же, что и бред, но с буквой Н smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
разъясните ?

не понимаете, что такое бренд?
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
разъясните ?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ну так епт ничего удивительного, хуле
Регистрация: 16.03.2010
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