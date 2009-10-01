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Константин Сарсания: возвращение Аршавина в "Зенит"? Все возможно
Спортивный директор петербургского "Зенита" Константин Сарсания не исключил возвращения в клуб экс-нападающего "сине-бело-голубых" Андрея Аршавина, который выступает за "Кайрат".
"Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить", - сказал Сарсания, отвечая на вопрос о возможном возвращении Аршавина в "Зенит" в ближайшее время в каком-либо качестве.
Р-Спорт
"Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить", - сказал Сарсания, отвечая на вопрос о возможном возвращении Аршавина в "Зенит" в ближайшее время в каком-либо качестве.
Р-Спорт
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