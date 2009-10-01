Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Константин Сарсания: возвращение Аршавина в "Зенит"? Все возможно

Спортивный директор петербургского "Зенита" Константин Сарсания не исключил возвращения в клуб экс-нападающего "сине-бело-голубых" Андрея Аршавина, который выступает за "Кайрат".

"Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить", - сказал Сарсания, отвечая на вопрос о возможном возвращении Аршавина в "Зенит" в ближайшее время в каком-либо качестве.

Р-Спорт
Теги: Сарсания Зенит Аршавин
Сегодня, 15:30
Напечатать
16
(1)
№16 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Трансферная компания Зенита пока приводит в Шок. - Данни + непонятные игроки которые явно уступают Мигелю, пока Зенит стал лишь слабее по сути.
Регистрация: 5.09.2012
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Лечащий Врач
ЖЫвотное,щас опять будешь Якобы философствовать?


Блять. Ты что думаешь, что кот поверит Этому дебилу?

Никогда, не говори гикогда. сэр.
[url=https://www.youtube.com/
watch?v=1UUYjd2rjsE]Ты [/url]


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
в виде этого дебила старостина

ЖЫвотное,щас опять будешь Якобы философствовать?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну возвращение Андрюши куда реальнее возвращения Халка!Надеемся и ждем!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (3)

Желудкова с Бирюковым верни. Саленко тоже лишним не будет
Регистрация: 10.10.2013
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:05) #
  • -8
  •  (10)
online

Цитата: Я-Спартач
Манчини на успокоительных держат?

Твою морду в виде этого дебила старостина. , отъебись, дегенерат .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:53) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Популизм какой-то. Только в этом ключе непонятен финт с Данни.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все молодых и быстрых перехватывают.
Нобоа, Аршавин. Ща Зврянова с Широковым подтянут.
Дрим Тим не иначе. Беоегись Лига Европы.
Zenit is coming rage
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: casabl (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (4)

А что, Шаву ещё бы посмотреть!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Сделать проводы как Лоськову, был бы красивый жест и благодарность за все что Андрей сделал для клуба и страны


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:42) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да чего уж мелочится? Радимова, Широкова, Семака и Малафеева еще позовите. Хотят клуб в посмешище что ли превратить?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: FireFox Россия (Сегодня, 15:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю речь идёт о возвращении не в качестве игрока.
Регистрация: 31.07.2016
№4 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:33) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини на успокоительных держат?


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:32) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
в самый раз будет joy
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
не подписать Дании(34года) чтобы подписать Аршавина(36лет). это *** логика..
дебилы *** neutral_face


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
вы там е...анулись все штоле? flushed


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.