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ЦСКА имеет три предложения о продаже Константина Базелюка

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о планах по трансферу нападающего Константина Базелюка, который минувший сезон провел в аренде в португальском "Эшториле".

– По Базелюку у нас есть три конкретных предложения от клубов РФПЛ. Все три – именно о продаже. Мы сейчас просто договариваемся.

– То есть не рассматриваете аренду, речь идет только о продаже?

– Да, – передает слова Яровинского "СЭ".
Теги: ЦСКА Базелюк Трансферы
Сегодня, 15:41
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№10 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Потом Чернова... Через год коньЧалова. А сами останутся с Муталибом Алибековым и неграми


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№9 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жаль. Большие надежды подавал.


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Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 16:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
в ближайшее время узнаем не думаю, что долго этот вопрос будут решать, команды из отпуска скоро выходят и очень важно на всех сборах побывать для подготовки к сезону)

Цска то уже давно определился,дальше уже будет зависеть от платежеспособности условной Уфы или Арсенала
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:11) #
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Цитата: Максим I
Свежо предание, да верится с трудом.


Но нужно надеяться...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
согласен,ну так он же в аренде играл,стало быть если бы понравился они бы выкупили,Цска продать его выгодно,а клубы не хотят кота в мешке им аренда выгоднее

в ближайшее время узнаем smirk не думаю, что долго этот вопрос будут решать, команды из отпуска скоро выходят и очень важно на всех сборах побывать для подготовки к сезону)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Возможно. Но просто в Ска он уже играл и вполне неплохо себя проявил в клубе.

согласен,ну так он же в аренде играл,стало быть если бы понравился они бы его выкупили,Цска продать его выгодно,а клубы не хотят кота в мешке им аренда выгоднее
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: serega_user
В Хабаровск отправят скорее всего)

Анжи,Арсенал,Уфа,только сомневаюсь что они хотят именно купить,аренда скорее всего

Возможно. Но просто в Ска он уже играл и вполне неплохо себя проявил в клубе.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
В Хабаровск отправят скорее всего)

Анжи,Арсенал,Уфа,только сомневаюсь что они хотят именно купить,аренда скорее всего
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Свежо предание, да верится с трудом.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В Хабаровск отправят скорее всего)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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