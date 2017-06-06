Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Арда Туран накинулся на журналиста в самолете после матча сборной Турции

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете, передает "Газета.ru" со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что 30-летний турок неоднократно оскорбил ветерана спортивной журналистки Билала Меше, а затем схватил того за шею. Туран также выказывал недовольство статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.

Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.
Теги: Туран Сборная Турции
Сегодня, 15:47
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.