Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:23
Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор (4)
Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор (4)
14:10
Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется (1)
Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется (1)
12:53
Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму (17)
Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму (17)
10:04
Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Арда Туран накинулся на журналиста в самолете после матча сборной Турции
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете, передает "Газета.ru" со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что 30-летний турок неоднократно оскорбил ветерана спортивной журналистки Билала Меше, а затем схватил того за шею. Туран также выказывал недовольство статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.
Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.
Сообщается, что 30-летний турок неоднократно оскорбил ветерана спортивной журналистки Билала Меше, а затем схватил того за шею. Туран также выказывал недовольство статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.
Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.