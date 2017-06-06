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СМИ: Полоз, Азмун, Ерохин, Джанаев и Кудряшов близки к переходу из "Ростова" в "Рубин"

С высокой долей вероятности этим летом "Ростов" покинут шесть человек, информирует "СЭ".

Это вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Все они продолжат карьеру в "Рубине", который в ближайшее время возглавит Курбан Бердыев.

Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас.
Теги: Рубин Ростов Полоз Азмун Ерохин Трансферы
Сегодня, 15:52
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(6)
№26 Написал: safonas (Сегодня, 16:53) #
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online

Цитата: Skyline
вопрос ради интереса. а ффп для рубина не существует? или все за бесплатно переходят?

ну Новосельцев же переходил за 800 или сколько там тысяч, думаю и здесь аналогично будет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№25 Написал: Приговор (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Они как у Киплинга: "..а мы уйдем на север, а мы уйдем на север.." - куда Бердыев, туда и игроки, которых он приворожил. Он всю свою жизнь одних и тех же тренировать будет?
Регистрация: 5.05.2017
№24 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и в чем - "гений",этого туркмена,в том ,что он таскает за собой эту шоблу-.блу по всем клубам,а без них никак?


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№23 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:38) #
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Цитата: Ziggy
Есть шанс набрать игроков средней паршивости под чемп.

Если за уходящих слупить приличные бабки, хватит на пару лидеров и перспективных скамеечников из сильных клубов. Вполне можно будет за ПЛ бодаться с Анжи, Арсеналом, Тосно и Хабаровском.
Регистрация: 22.09.2009
№22 Написал: Приговор (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Из обозначенных Азмун или Полоз в Спартак! Можно обоих
Регистрация: 5.05.2017
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а ффп для рубина не существует?

вот здесь проблем нет, всё наликом будет оформлено, уж чего-чего, а ростов, рубин это сделать смогут, если уж вам наликом игроков отдают


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№20 Написал: LLM (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ростов в ФНЛ первый кандидат, судя по разбору игроков.
Регистрация: 21.02.2017
№19 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27) #
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Бердыев работает, как в американской НХЛ, из одного города в другой всем табором.
В Ростове после плачущего Курбана выжженная земля остается, круто так поблагодарил болельщиков.
Наколдовал туркмен дончанам стремительный путь Ротора.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№18 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какое же счастье,что Бердыева не взяли в "Спартак" !!!
Регистрация: 14.02.2007
№17 Написал: petuhi (Сегодня, 16:25) #
  • -3
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бердый дешевка возвращаться в мешок который его уже кинул однажды, не будет успеха там
Регистрация: 6.06.2017
№16 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:24) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
вопрос ради интереса. а ффп для рубина не существует? или все за бесплатно переходят?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№15 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Ростов на выход в ФНЛ. Семечка-гармонист повесится


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 16:17) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
Видимо, ты очень хорошо разбираешься в личной бухгалтерии Бердыева , а может даже Бердыев тебе ежемесячно отчитывается по своим финансам?

как Бердыев выстраивает работу в провинции не для кого давно уже не секрет,поэтому в большие клубы ему закрыта дорога,там султанство не прокатит
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:16) #
  • -2
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online

Цитата: Hitman
все что он делал в Ростове он делал исключительно для своего кармана и у него были неограниченные полномочия,никаких спонсоров никто искать не будет в Ростове,


Видимо, ты очень хорошо разбираешься в личной бухгалтерии Бердыева , а может даже Бердыев тебе ежемесячно отчитывается по своим финансам?

Цитата: pfkegjbl 2
Полоза в Локо вернуть бы. Свой воспитанник все таки.


Надо было два года назад возвращать , когда Ростов в стыках играл и все пророчили ФНЛ... Или Локо тоже как Зенит ?
Регистрация: 21.09.2015
№12 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
кочевники, блин...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№11 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:08) #
  • -3
  •  (3)
online

вопрос в ином - кто теперь уйдет из Рубина при этой замене по позиции?

Не думаю, что Джанаев заменит Рыжикова.... А остальные расклады не понятны... Но скорее всего это все пока утка нагнетающая обстановку
Регистрация: 21.09.2015
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
теперь Казань будут доить))

Самый успешный гастролер за всю современную историю чемпионатов России.
После Ростова будет придавать вращательное движение вокруг своего органа руководству Рубина шустрее чем спиннер.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно бы узнать как у них составлены контракты, а то так и будут бегать за Бердыевым из команды в команду словно рабы карманные.
Регистрация: 19.07.2014
№8 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Печально, но с другой стороны, хватит жить за счет бюджета области. Есть дела и поважнее.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Так он "Ростов" если не в руинах, то в состоянии "под снос" принимал. Долги, разбегающиеся игроки, команда под банкротством. Выкрутил всем яйца, пробил деньги. Сейчас хоть губернатор будет искать финансирование под финансовые и имиджевые заслуги в еврокубках.

все что он делал в Ростове он делал исключительно для своего кармана и у него были неограниченные полномочия,никаких спонсоров никто искать не будет в Ростове,если их под ЛЧ не нашли,то сейчас и подавно никому это не нужно,другое дело что под условного Кучука или Андреева,Савиди будет что то подбрасывать,потому что они не лезут в бухгалтерию как Бердыев
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 16:03) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
не проще ли Ростовскую область включить в состав Республики Татарстан
Регистрация: 17.10.2012
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Полоза в Локо вернуть бы. Свой воспитанник все таки. Вместо Майкона - Касаева самое то.
А Азмуна бы можно было б и за бугор продать.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Hitman,

Так он "Ростов" если не в руинах, то в состоянии "под снос" принимал. Долги, разбегающиеся игроки, команда под банкротством. Выкрутил всем яйца, пробил деньги. Сейчас хоть губернатор будет искать финансирование под финансовые и имиджевые заслуги в еврокубках. Есть шанс набрать игроков средней паршивости под чемп.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:58) #
  • +6
  •  (6)

Я думал, что после ухода Бердыева от "Ростова" хоть что-то останется.
Не угадал.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:58) #
  • +3
  •  (3)
online

В 70-80-е так во второй лиге кочевали - выводили в первую лигу и дальше ехали.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 15:53) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
туркменский шабашник со своим кагалом оставят руины Ростову,теперь Казань будут доить))
Регистрация: 20.04.2017
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