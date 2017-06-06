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"Сталь" попрощалась с Леонидом Кучуком, уже сегодня тренер может возглавить "Ростов"
Главный тренер украинской "Стали" Леонид Кучук покинул занимаемую должность.
"Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!" - говорится на официальном сайте команды.
Как передает "СЭ", уже сегодня Кучук может быть назначен новым главным тренером "Ростова".
"Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!" - говорится на официальном сайте команды.
Как передает "СЭ", уже сегодня Кучук может быть назначен новым главным тренером "Ростова".
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