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"Сталь" попрощалась с Леонидом Кучуком, уже сегодня тренер может возглавить "Ростов"

Главный тренер украинской "Стали" Леонид Кучук покинул занимаемую должность.

"Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!" - говорится на официальном сайте команды.

Как передает "СЭ", уже сегодня Кучук может быть назначен новым главным тренером "Ростова".
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 15:56
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№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Кучука на царство!
Кучук прийде-порядок наведе!
Нам не нужег Курьбан, парам парарам!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
а как же Кирич?

Жалко!Поменяли на хохла-перебежщика.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
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а как же Кирич?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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