Петер Бош возглавил дортмундскую "Боруссию"

Бывший главный тренер "Аякс" Петер Бош возглавит "Боруссию", сообщает официальный сайт дортмундского клуба.53-летний Бош подписал с дортмундским клубом контракт сроком на два года. СМИ сообщают, что зарплата голландца в немецком клубе составит €4 млн в год.