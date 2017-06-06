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Петер Бош возглавил дортмундскую "Боруссию"

Бывший главный тренер "Аякс" Петер Бош возглавит "Боруссию", сообщает официальный сайт дортмундского клуба.

53-летний Бош подписал с дортмундским клубом контракт сроком на два года. СМИ сообщают, что зарплата голландца в немецком клубе составит €4 млн в год.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 16:21
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