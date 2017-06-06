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Георгий Джикия тренируется в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций–2017.

Всего участие в тренировке принимают 26 футболистов, включая Георгия Джикию, который был заменён на 81-й минуте товарищеском матча с Венгрией (3:0), но избежал серьёзного повреждения. За тренировочным процессом также следит президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Чемпионат.сом"
Теги: Джикия Сборная России
Сегодня, 17:08
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№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и славно!
Регистрация: 26.12.2008
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