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Сборная Чили прибыла в Москву

Сборная Чили стала первым участником Кубка конфедераций-2017, прибывшей в Россию, сообщает официальный сайт ФИФА.

Чилийцы в пятницу проведут товарищеский матч со сборной России на стадионе ЦСКА, после чего отправится в Румынию, где сыграет с местной сборной последнюю контрольную встречу перед турниром.

В стартовой встрече Кубка Конфедераций FIFA 18 июня Чили встретится со сборной Камеруна на стадионе "Открытие арена".

Сборная Чили прибыла в Москву
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 17:11
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№2 Написал: Приговор (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
уже не обошлось, в этих товарняках
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: Irizar Кингисепп, Лен. обл. (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (1)

Buena suerte a la seleccion chilena!
Главное, чтобы для всех без травм обошлось. Глупость эти товарняки.
Регистрация: 28.05.2017
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