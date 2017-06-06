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Арда Туран: я завершаю карьеру в сборной Турции

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран сообщил, что завершает международную карьеру.

Сегодня футболист был исключен из состава национальной команды за конфликт с журналистом Билалом Меше, который раскритиковал его после чемпионата Европы 2016 года.

"Думаю, время пришло. Я завершаю карьеру в сборной Турции. У меня нет угрызений совести. Люблю свою страну, с радостью защищаю её цвета. Но всегда говорил, что готов завершить карьеру, если не буду нужен команде", - цитирует Турана AFP.
Теги: Туран Сборная Турции
Сегодня, 20:35
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