Арда Туран: я завершаю карьеру в сборной Турции

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран сообщил, что завершает международную карьеру.Сегодня футболист был исключен из состава национальной команды за конфликт с журналистом Билалом Меше, который раскритиковал его после чемпионата Европы 2016 года."Думаю, время пришло. Я завершаю карьеру в сборной Турции. У меня нет угрызений совести. Люблю свою страну, с радостью защищаю её цвета. Но всегда говорил, что готов завершить карьеру, если не буду нужен команде", - цитирует Турана AFP.