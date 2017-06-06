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Соломон Кверквелия: не в курсе о своем трансфере в "Локомотив"

Сегодня появилась информация, что "Локомотив" и "Рубин" согласовали трансфер защитника Соломона Кверквелии в столичный клуб.

"Нахожусь в сборной Грузии, только от вас услышал эту новость, я не в курсе об этом. Где я хочу играть? Где меня хотят больше видеть, где будут уважать, там я и буду играть. Официально об изменениях в Казани не говорили", – цитирует Кверквелию "Спорт-Экспресс".
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 20:51
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