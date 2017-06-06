Агент: Гамшик отказался переходить в "Ювентус"

Агент полузащитника итальянского "Наполи" Марека Гамшика Юрай Вэнглош сообщил, что словак хочет играть за неаполитанский клуб."Марек всегда хотел остаться в Неаполе. К нему был интерес со стороны "Ювентуса" и еще некоторых клубов, но он всегда хотел играть за "Наполи", — приводит слова агента Radio Crc.