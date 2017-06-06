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Агент: Гамшик отказался переходить в "Ювентус"

Агент полузащитника итальянского "Наполи" Марека Гамшика Юрай Вэнглош сообщил, что словак хочет играть за неаполитанский клуб.

"Марек всегда хотел остаться в Неаполе. К нему был интерес со стороны "Ювентуса" и еще некоторых клубов, но он всегда хотел играть за "Наполи", — приводит слова агента Radio Crc.
Теги: Гамшик Наполи Ювентус
Сегодня, 20:56
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№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:12) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
страшно стало )) да и на туалетной бумаге свое лицо видимо не хочет видеть ))
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и дуралей.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 21:06) #
  • +2
  •  (2)
online

Молодец!


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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