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Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут"

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут", отметив, что уже прошел медосмотр в новом клубе.

"Уже много людей знают об этом трансфере. Медики также подтвердили мой переход", – цитирует Дефо BBC.
Теги: Саутгемптон Борнмут Трансферы
Сегодня, 21:08
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