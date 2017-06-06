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Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут"
Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо подтвердил свой переход "Борнмут", отметив, что уже прошел медосмотр в новом клубе.
"Уже много людей знают об этом трансфере. Медики также подтвердили мой переход", – цитирует Дефо BBC.
"Уже много людей знают об этом трансфере. Медики также подтвердили мой переход", – цитирует Дефо BBC.
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