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ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчикского "Спартака" Антипова

На первый сбор армейцев в Австрию отправится вратарь Антон Антипов, которого ПФК ЦСКА пригласил на просмотр.

Решение о заключении контракта с 27-летним голкипером, который ранее выступал за "Спартак" из Нальчика, будет принято по итогам сбора.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Вот это новость...Которой около месяца
Регистрация: 31.03.2015
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