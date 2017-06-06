Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов"

Защитник польского "Леха" Мацей Вилюш заявил, что практически договорился о переходе в "Ростов"."Я провел переговоры с представителями "Ростова", поэтому скажу, что мы почти договорились о контракте. Это серьезный клуб", - цитирует футболиста gazzetta.gr.