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Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов"

Защитник польского "Леха" Мацей Вилюш заявил, что практически договорился о переходе в "Ростов".

"Я провел переговоры с представителями "Ростова", поэтому скажу, что мы почти договорились о контракте. Это серьезный клуб", - цитирует футболиста gazzetta.gr.
Теги: Лех Ростов Трансферы
Сегодня, 21:24
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