Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:11
Сборная Чили прибыла в Москву (5)
Сборная Чили прибыла в Москву (5)
14:23
Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор (5)
Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор (5)
14:10
Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется (1)
Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется (1)
"Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком
"Локомотив" подписал новый контракт с полузащитником команды Алексеем Миранчуком, рассчитанный на четыре года, сообщил президент московского клуба Илья Геркус.
Прошлый контракт 21-летнего Миранчука с "Локомотивом" был рассчитан до 30 ноября.
"Мы подписали с Миранчуком контракт сроком на четыре года.
Я хотел бы особо отметить позицию представителей игрока, которые, на мой взгляд, очень мудро поставили в качестве главного приоритета развитие Алексея, его профессиональный рост, а также приняли во внимание его преданность клубу, а все остальное отодвинули на второй план. Это здорово и заслуживает максимального одобрения. Мы очень довольны", - цитирует Геркуса ТАСС.
Прошлый контракт 21-летнего Миранчука с "Локомотивом" был рассчитан до 30 ноября.
"Мы подписали с Миранчуком контракт сроком на четыре года.
Я хотел бы особо отметить позицию представителей игрока, которые, на мой взгляд, очень мудро поставили в качестве главного приоритета развитие Алексея, его профессиональный рост, а также приняли во внимание его преданность клубу, а все остальное отодвинули на второй план. Это здорово и заслуживает максимального одобрения. Мы очень довольны", - цитирует Геркуса ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.