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"Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком

"Локомотив" подписал новый контракт с полузащитником команды Алексеем Миранчуком, рассчитанный на четыре года, сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

Прошлый контракт 21-летнего Миранчука с "Локомотивом" был рассчитан до 30 ноября.

"Мы подписали с Миранчуком контракт сроком на четыре года.

Я хотел бы особо отметить позицию представителей игрока, которые, на мой взгляд, очень мудро поставили в качестве главного приоритета развитие Алексея, его профессиональный рост, а также приняли во внимание его преданность клубу, а все остальное отодвинули на второй план. Это здорово и заслуживает максимального одобрения. Мы очень довольны", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 22:20
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(1)
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Цитата: SHIGA
Вот и хорошо. Очень боялся что Федун падок на свободных бездарных игроков!

Дурачок)
Пришел, насрал. Иди пацанам расскажи, какой ты молодец) Что ты сделал.

laughing
Регистрация: 21.03.2011
№7 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо, в Локо он должен вырасти в хорошего игрока, ему доверяют и любят.
После эпопеи с переходом/непереходом он реально стал играть на порядок сильнее и теперь тяжело не согласиться что он действительно игрок интересный и перспективный.
Регистрация: 18.04.2010
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:39) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Стервятники разочарованно сглотнули,а почти утерянный дух преданности родному клубу подал признаки жизни... sunglasses

Цитата: PanoV
Пришел, насрал. Иди пацанам расскажи, какой ты молодец) Что ты сделал.

Это же от несбывшихся надежд,сделать хорошую харю при плохой партии! smile Не всегда удаеться подбить на предательство и не всех оказывается...
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SHIGA
Вот и хорошо. Очень боялся что Федун падок на свободных бездарных игроков!

Дурачок)
Пришел, насрал. Иди пацанам расскажи, какой ты молодец) Что ты сделал.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:30) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и хорошо. Очень боялся что Федун падок на свободных бездарных игроков!
Пускай парень играет в локо))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отличная новость!
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Первая хорошая новость про Локо. Конец операции Миранчук.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Официоз подоспел.
Поиграем теперь в следующем сезоне)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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