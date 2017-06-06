Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роланд Лама признан игроком недели в MLS

Полузащитник "Далласа" Роланд Лама признан игроком недели в MLS, сообщает официальный сайт лиги.

Бельгийский футболист оформил хет-трик в домашнем матче с "Реалом Солт-Лейк" (6:2).
Сегодня, 22:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.